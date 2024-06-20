台船船佳堡合建分售專案 總價588萬起 員工搶翻

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-20 18:15

台船 (2208-TW) 今 (20) 日指出，旗下 100% 持有子公司台船防蝕推出眾所矚目的「船佳堡」合建分售專案，由於總價 588 萬起並送裝潢家電，房型介紹暨抽籤說明會獲集團員工踴躍參加，抽籤作業將於 7 月 6 日以電腦隨機抽取方式進行，並邀請律師到場見證。

台船說明，該案在 2022 年底舉辦首場員工認購說明會，即獲熱烈迴響， 17 日舉辦的房型介紹暨抽籤說明會，員工更是踴躍參加，座無虛席，在目前高房價下，首推建案售價讓員工有感。

船佳堡戶型有 2 房 2 衛至 4 房 2 衛，總價 588 萬起並送裝潢家電，台船強調，在萬物齊漲通膨使房價日益高漲之際，希望讓員工感受到台船照顧員工用心，尤其減輕員工居住壓力，並藉此留才。

本案只要是台船相關事業員工皆有認購資格，交屋還送入厝家店禮以及有得獎的輕裝潢，台船承辦單位表示，目前尚未開放繳費登記，已有眾多心急員工拿著現金到台蝕辦公室繳費。