台灣虎航冬季班表早鳥優惠來了 日韓航點僅千元起

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-21 11:29

台灣虎航 (6757-TW) 今 (21) 日公布 2024 年冬季班表早鳥優惠，首波將於下周一 (24 日) 開賣，而符合尊榮虎 (tigerprime) 資格的會員，可享有本次開賣優先搶票的權利，多個熱門航點包括首爾仁川、釜山等單程未稅票價僅 1299 元起，飛東京羽田也只要 1799 元起。

台灣虎航說明，尊榮虎優先搶票日為 6 月 24 日上午 10:00 起至晚間 23:59 止；全員促銷期間首日為 6 月 25 日上午 10:00 起至晚間 23:59 止。

而首日促銷航線有桃園 - 首爾仁川、桃園 - 釜山、高雄 - 金浦單程未稅 1299 元起；桃園 - 濟州島單程未稅 1499 元起；桃園 / 高雄 - 峴港單程未稅 1599 元起；桃園 - 茨城單程未稅 1699 元起；桃園 - 東京羽田、桃園 / 高雄 - 東京成田、桃園 - 小松、桃園 / 高雄 - 名古屋單程未稅 1799 元起；桃園 - 新潟單程未稅 1999 元起；桃園 - 普吉島單程未稅 2699 元起。

全員促銷期間次日為 6 月 26 日上午 10:00 起至晚間 23:59 止。

而次日促銷航線則有桃園 / 高雄 - 沖繩那霸單程未稅 1599 元起；桃園 - 岡山單程未稅 1699 元起；桃園 - 大阪關西、桃園 / 高雄 - 福岡、桃園 - 佐賀單程未稅 1799 元起；桃園 - 花卷、桃園 - 仙台單程未稅 2099 元起；桃園 - 旭川、桃園 - 札幌 (新千歲)、桃園 - 函館單程未稅 2599 元起。