〈臺企銀股東會〉公股銀最大方！股利配發率104.65% 完成董事改選

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-21 13:34

臺灣企銀 (2834-TW) 今 (21) 日舉行 113 年度股東常會，由董事長劉佩真主持，會中承認 112 年度盈餘分配案，分派每股現金股利 0.2 元及股票股利 1.15 元，合計配發股利 1.35 元，並完成第 17 屆董事改選，在 15 席當選名單中，一般董事 10 席，獨立董事 5 席。

15 席當選董事名單，一般董事包括財政部代表劉佩真、張志堅、王素英、游宏生；臺灣銀行代表鄧昭宗、蔡子晧、陳和全；國發會代表葉俊顯；臺灣企銀企業工會代表陳明輝及民股代表王哲男；獨立董事共 5 席：林欣吾、莊永丞、劉錦龍、張紹源及江彌修。

劉佩真表示，該行 112 年獲利成長動能延續，全年稅前淨利達 124.03 億元，較 111 年成長 3.24%，獲利持續穩健成長，該行也積極提升資產品質水準，備抵呆帳覆蓋率自 111 年的 653.28% 提升至 720.88%、逾期放款比率也從 111 年的 0.20% 降至 0.18%，持續在穩健的資產品質基礎上強化獲利能力。

資本結構方面，112 年擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益已回升轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率達 104.65%，較往年大幅提升。