〈星宇股東會〉張國煒：年底前申請上市 今年營運比去年好

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-14 10:39

星宇航空 (2646-TW) 今 (14) 日召開股東常會，通過修訂公司章程部分條文，星宇董事長張國煒說明，修訂這些章程都是為了年底要上市，目標年底前送件申請，今年營運有望比去年又好很多。

張國煒不諱言，星宇航空規模經濟當然是還無法達到華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 水準，但國籍 2 大航空是成立 60 年、30 多年的的大公司，去年星宇轉虧為盈已是難能可貴，今年「只要沒有奇奇怪怪的病毒跑出來或是第三次世界大戰這種因素」應該是很有信心，希望獲得股東支持。

張國煒說，個人壓力很大，求好心切，上網看到網友批評星宇的聲音會很難過，的確星宇成立前幾年無法讓股東領股利，但是將來可以期待，預計 2026 年新機到位後，將迎來爆炸性的一年。

張國煒也提到，有抱負才會成立星宇，內部很多員工來自長榮、華航還有外籍航空等大公司，「員工來到這邊受苦受難，是非常有抱負的一群人在經營這家公司」，然而，很不幸的剛開航就遇到疫情，屬非戰之罪。