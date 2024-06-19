台灣虎航拚獲利優去年 今年將申請轉一般板上市

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-19 11:27

台灣虎航 (6757-TW) 今 (19) 日召開股東常會，董事長陳漢銘表示，台灣虎航於去年 8 月 15 日完成首家航空公司以創新板掛牌上市後，將於今年申請完成轉板一般板上市的目標，並預期全年獲利有望超過去年。

陳漢銘在會中指出，台灣虎航是國內唯一低成本航空，自 2014 年 9 月營運第 1 條航線至今，目前已達 27 個航點、35 條國際航線，共飛航日本、韓國、澳門、泰國和越南等地區，訂於今年申請完成轉板一般板上市。

台灣虎航作為飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，正持續擴充二三線航點，預計 7 月開出台中 - 名古屋、台中 - 東京成田、台中 - 釜山等新航線，屆時航線布局將達 38 條航線。

陳漢銘在會中提到，2023 年對台灣虎航來說是團隊齊心帶來豐碩成果的一年，擺脫疫情 3 年考驗後，隨著旅遊市場回溫，團隊以最快速度恢復過往航線的布建，更開拓新增許多新航點，帶給疫後旅運需求更多元、豐沛的選擇與商機。