〈焦點股〉晶技獲華新科入股Q3迎旺季 4.5元息值2天完全填息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-21 09:29

晶技 (3042-TW) 可望迎來多元市場需求的成長，且預估以第三季的成長最為明顯，加上晶技發行 2.5 萬張現增私募股權，敲定由華科集團的華新科技 (2492-TW) 及佳邦科技 (6284-TW) 以 93.5 元全數認購，晶技股價獲激勵，21 日早盤以 113.5 元開盤後，最高達 115.5 元，晶技 20 日除息的 4.5 元兩日完成填息。

晶技的私募現增案華新科以每股 93.5 元 2.08 萬張，金額約爲 19.45 億元，占晶技完成私募後股本的 6.21%，也成為晶技的單一最大法人股東。而佳邦科技在本次晶技私募案中，認購 4200 張，金額約爲 3.93 億元，占晶技完成私募後股本的 1.25%；也等於是華科集團在本次晶技的私募案中取得晶技合計 2.5 萬張私募股，合計持有晶技私募增資後股本 33.4 億元的 7.46% 股權。

晶技自結累計 1-5 月稅前盈餘 10.67 億元，年增 60.7%，每股稅前盈餘爲 3.44 元。