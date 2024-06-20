龍蝦、鋰、稀土 中澳貿易面臨考驗

鉅亨網新聞中心 2024-06-20 16:40

6 月 16 日，澳洲總理艾班尼斯在坎培拉舉行國宴，宴請到訪的中國國務院總理李強，菜單暗藏了一份「小心機」。

據《財富中文網》周二（18 日）報導，流傳至社交媒體的這份菜單顯示，前菜是一道「南澳岩龍蝦配蛋黃醬」，主菜是「西冷牛排配越光米」，佐餐的是一款雅塔娜霞多麗葡萄酒。

來自澳洲的龍蝦、牛肉、葡萄酒，都曾是中澳兩國近年一場貿易閃電戰中的「犧牲品」，中國一度對它們徵收巨額關稅，如葡萄酒關稅曾高達 208%。隨著兩國關係回暖，中國逐步取消幾乎所有貿易限制，它們正在迅速重返中國人的餐桌。

去年澳洲對華出口躍升至創紀錄的 2,190 億澳元（1,450 億美元），比 2019 年疫情爆發之前的 1,680 億澳元增長 30%，對外貿易順差中近 80% 來自對華貿易。

不過，農產品貿易重歸融洽之際，兩國圍繞澳洲的關鍵礦產——尤其是鋰與稀土的爭奪，已經浮出水面。這不僅可能成為新的貿易摩擦導火索，也讓澳洲成為中歐美地緣政治角力之中的新變量。

與歐美國家主要作為中國產品的下游市場不同，澳洲處於中國製造業上游，是中國重要的資源和原材料供應國。以貿易額計，中國已連續 15 年成為澳洲最大貿易夥伴。

李強此次行程中，將到訪一個釀酒莊園和一個鋰礦，這恰好代表了澳洲對華出口中最重要的兩類產品：農產品與礦物。相比於農產品，礦物出口在價值和重要性上都高得多，也更加敏感。

用於煉鋼的鐵礦砂，曾是兩國產業政策博弈的焦點。澳洲有著世界上最多的鐵礦砂儲量。中國工業化與城市化帶來的巨大鋼鐵需求，讓澳洲經歷了一個長達四分之一個世紀的「鐵礦砂盛世」。

這場盛世正隨著中國大規模基礎設施建設的放緩而落幕。但近年迅速崛起的中國電動車與高科技行業，又在這片大陸上發現了新的寶藏——鋰與稀土。鋰對電池生產至關重要，而稀土在航空航天、電子、新能源等產業有著廣泛引用。

正是由於鋰與稀土的戰略重要性，這一次，來自中國的需求不再多多益善，而是激起澳洲的警覺。

澳洲的鋰和稀土儲量豐富，但加工能力不足。全球約 50% 的鋰由澳洲開採，其中 98% 銷往中國進行精煉加工。

位於西澳的格林布什礦山是全球儲量最大、品位最高的在產鋰礦項目，該礦山由一家名為 Talison 的公司 100% 持有，而 Talison 則由中國公司天齊鋰業與澳洲 IGO 公司組成的合資企業持股 51%，美國雅保持股 49%。

除了天齊鋰業，另一家中國公司贛鋒鋰業在澳洲持有 Mount Marion、Pilbara、Finniss 礦源部分股權。

整體而言，中國擁有全球 60% 的鋰鹽、65% 的鋰電材料以及 77% 的電池製造能力。

深感不安的澳洲政府，正試圖重塑本國的鋰礦業，尤其是加工環節，以擺脫對中國的依賴。據《紐約時報》報導，它已投入數億美元資金，試圖將更多的鋰提煉環節留在國內。2022 年一份澳洲政府報告預測，到 2027 年時，全球 20% 的鋰提煉可能在澳洲進行，而報告發布時，該比率不到 1%。

類似地，澳大利亞也已將稀土納入其關鍵礦產策略。今年 3 月，澳洲政府下令中國一家名為「域瀟」（Yuxiao）的基金及其關係企業減持其在澳洲最大稀土開發商「北方礦業」（Northern Minerals）的持股。去年，澳洲政府曾拒絕域瀟對北方礦業增加持股的請求。