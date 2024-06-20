中探針鎂合金機殼切入伺服器大廠 下半年業績爆發
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-20 15:20
中探針 (6217-TW) 今 (20) 日召開股東會，總經理馮明欽表示，半導體業務今年將有顯著成長，今年初剛發展的鎂合金機殼事業也有新斬獲，切入伺服器領域，並通過電子五哥驗證，預計下半年營收進入爆發期，法人估，今年伺服器業務營收貢獻就可達 6-7%。
中探針股東會後也召開董事會，決議總經理由馮明欽真除，馮明欽在半導體產業歷練數十年，起初任職於工研院，並前後於京元電 (2449-TW)、宜特 (3289-TW) 等大廠任職，可望為中探針帶來多元業務。
馮明欽看好，中探針今年下半年營收將逐季往上，包括消費性電子需求回溫、半導體訂單熱絡以及伺服器業務發酵，法人預期，中探針全年營收年增 1 成起跳，下半年也將轉盈，營運迎來轉機。
中探針近年強化半導體領域，除擴大兩岸客群，也深化後段測試布局，切入 Burn in 老化測試治具，目前高瓦數 500W 已經獲客戶採用，新一代產品也正在驗證中，搶進 HPC 應用的 GPU 市場，看好第四季將有新專案，帶動業績成長。
中探針持續與 IC 設計、封測廠合作，現有半導體業務稼動率都維持在 9 成左右，為滿足客戶需求不斷增長，目前也已在兩岸啟動擴產，預期測試針產能將年增 1 倍。
同時，中探針積極發展新事業，今年 1 月將鎂合金機殼廠冠德併入財報，其目前營收貢獻較小，隨著過去耕耘的伺服器專案開始發酵，預期第三季底業績將開始顯著成長，佔今年營收比重 6-7%，全年也會呈現獲利，成為旗下小金雞。
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