中探針鎂合金機殼切入伺服器大廠 下半年業績爆發

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-20 15:20

中探針 (6217-TW) 今 (20) 日召開股東會，總經理馮明欽表示，半導體業務今年將有顯著成長，今年初剛發展的鎂合金機殼事業也有新斬獲，切入伺服器領域，並通過電子五哥驗證，預計下半年營收進入爆發期，法人估，今年伺服器業務營收貢獻就可達 6-7%。

馮明欽看好，中探針今年下半年營收將逐季往上，包括消費性電子需求回溫、半導體訂單熱絡以及伺服器業務發酵，法人預期，中探針全年營收年增 1 成起跳，下半年也將轉盈，營運迎來轉機。

中探針近年強化半導體領域，除擴大兩岸客群，也深化後段測試布局，切入 Burn in 老化測試治具，目前高瓦數 500W 已經獲客戶採用，新一代產品也正在驗證中，搶進 HPC 應用的 GPU 市場，看好第四季將有新專案，帶動業績成長。

中探針持續與 IC 設計、封測廠合作，現有半導體業務稼動率都維持在 9 成左右，為滿足客戶需求不斷增長，目前也已在兩岸啟動擴產，預期測試針產能將年增 1 倍。