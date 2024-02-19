中探針三大企業文化傳愛關懷員工 董座親訪員工家庭

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-19 12:19

中探針 (6217-TW) 近年持續擴張本業，照顧員工也不遺餘力，透過關懷員工家訪、員工子女夏令營與子女教育補助金三大企業文化機制，與員工一同共好，其中家訪至 2023 年為止已經 17 年，每次皆由董事長陳志峯率經營團隊一同前往，關懷每位員工家庭，孝要及時、愛要表達的傳愛理念，也是培養員工的心性及永續經營的企業精神。

中探針經營使命為「提升每位員工的生命品質，進而提升企業的生命品質，創造更多的優質企業」，期望透過傳愛的思維，照顧公司員工及家庭，強化公司軟實力。

中探針指出，公司自 2008 年發起員工家庭關懷拜訪活動，對於員工家庭需要提供必要協助，同時使員工家屬了解在公司的發展狀況，至今已連續 17 年，且範圍也從台灣延伸至中國大陸。

中探針在中國大陸各地有眾多據點，2024 年元旦假期就由董事長親率經營團隊從台灣飛往四川成都，關懷當地員工，員工藉由家訪過程，表達對父母與家人的感恩之情，落實孝要及時的理念，也讓員工感受到，傳愛的善循環。

另外，員工子女夏令營也已經持續十年以上，起初是因員工在城市工作，與遠在偏鄉的留守兒童相隔數千里，包含在雲南、新疆甚至是有遠在黑龍江靠近俄羅斯邊境等地的老家，為解決相隔兩地的思親之苦，中探針決定每年舉辦為期一個月的暑期夏令營，從原來的小學，到今年新增的國中部學生，滿足家人享受天倫之樂的心願。

中探針指出，員工子女夏令營規模從起初的 20-30 位小朋友，到今年已經多達 100 多位，成長 5-6 倍，舉辦過程也越趨完善，除了夏令營前公司會舉辦行前會議，在夏令營結束後，也會再舉辦卓越會議，希望可以在不斷精進的過程中，幫助到員工的小孩在成長的道路上，培養出更為健康與正向的態度，藉此不斷自我超越，如同企業經營般的不斷自我超越。

最後則是員工子女教育補助金，該項計畫在 2015 在通過董事會，依照營收提撥千分之一至千分之三，作為公司員工子女教育補助金，中探針這幾年的營收成長，也同步增加了子女教育補助金的補貼金額，更於 2023 年增加幼兒園學齡的補貼範圍，希望藉由此回饋機制，讓員工的子女受到更好與更安心的教育，翻轉自己的人生。