聯電推22奈米高壓製程 搶AMOLED驅動IC訂單

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-20 17:30

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (20) 日宣布，推出 22 奈米嵌入式高壓 (eHV) 技術平台，為領先業界的顯示器驅動晶片解決方案，推動未來高階智慧型手機和移動裝置顯示器的發展。

聯電指出，新推出的 22eHV 平台具有無與倫比的電源效能，可縮減晶片尺寸，協助行動裝置製造商提高產品電池壽命，同時提供更佳的視覺體驗。

聯電表示，為迎接 AMOLED 應用於智慧型手機上的成長需求，公司率先推出 22 奈米 eHV 平台，相較於 28 奈米 eHV 製程，耗能降低達 30%。嶄新的顯示器驅動晶片 (DDIC) 解決方案不僅具備業界最小的 SRAM 位元，可縮減晶片面積，同時加速高解析度圖像的處理速度與回應時間。

聯電技術研發副總經理徐世杰表示，很高興領先同業推出 22 奈米 eHV 解決方案，協助客戶開發體積更小、效能更高的顯示器驅動晶片，滿足下一代智慧型手機市場需求。

聯電自 2020 年開始生產 28 奈米 eHV 以來，一直是晶圓代工在 AMOLED 驅動晶片領域的領導者。藉由推出 22eHV 平台，聯電再次展現了世界級的 eHV 技術實力，及支持客戶提供完整產品路線的承諾。除了 22 奈米外，聯電的開發團隊正持續將 eHV 產品組合擴展到 FinFET 製程，以因應顯示器未來發展趨勢。