三能-KY估印尼設新廠Q4進入試產 期待帶動東亞銷售量能
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 12:45
專業烘焙器具廠三能 - KY(6671-TW) 今 (20) 日召開股東會，並通過配發去年股息 2.5 元，盈餘配發率達 86%，董事長張瑞榮並指出，三能印尼設廠案預計於 2024 年第四季開始試量產，2025 年正式投產，希望印尼三能工業公司的設廠案，能帶動在東南亞市場的整體銷售動能。
三能集團 2024 年 1-5 月營收 7.84 億元，年增 6.08%，公司並指出，在整體台灣及中國大陸地區烘焙產業環境仍屬保守看待氛圍中，有營收成長的趨勢實屬不易。
三能 - KY 董事張瑞榮今天在股東會強調，三能 - KY 在「立足台灣，深耕亞洲，放眼全球」的目標，隨著大陸製造成本逐年提高，及東南亞市場已達產銷經濟規模，三能集團已成立「印尼三能工業公司」並展開設廠作業，將整合集團各項資源，於印尼市場就近生產產品，以服務東南亞國家，提升國際市場占有率，並分散國際銷售市場，以供應東南亞新興市場，預計將於 2024 年第四季開始試量產，2025 年正式投產，希望印尼三能工業公司的設廠計畫，能帶動東南亞市場的整體銷售動能。
依三能 - KY 的法說會資料顯示，三能 – KY 在 2023 年營收 19.06 億元，分析銷售地區別，兩岸占 85%，兩岸以外的亞洲地區占 12.92%，歐美地區 2.07%，三能 - KY 則積極開發在東南亞地區的市場，並在日本之外，將開發韓國市場。以立足台灣、深耕亞洲並放眼全球爲目標。
烘焙相關業者的德麥 (1264-TW)、南僑 (1702-TW) 及三能 - KY，目前都看好東南亞地區在烘焙產業的成長潛力及需求，其中德麥並已鎖定馬來西亞爲現階段的市場積極發展重點。
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