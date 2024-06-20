三能-KY估印尼設新廠Q4進入試產 期待帶動東亞銷售量能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-20 12:45

專業烘焙器具廠三能 - KY(6671-TW) 今 (20) 日召開股東會，並通過配發去年股息 2.5 元，盈餘配發率達 86%，董事長張瑞榮並指出，三能印尼設廠案預計於 2024 年第四季開始試量產，2025 年正式投產，希望印尼三能工業公司的設廠案，能帶動在東南亞市場的整體銷售動能。

三能集團 2024 年 1-5 月營收 7.84 億元，年增 6.08%，公司並指出，在整體台灣及中國大陸地區烘焙產業環境仍屬保守看待氛圍中，有營收成長的趨勢實屬不易。

三能 - KY 董事張瑞榮今天在股東會強調，三能 - KY 在「立足台灣，深耕亞洲，放眼全球」的目標，隨著大陸製造成本逐年提高，及東南亞市場已達產銷經濟規模，三能集團已成立「印尼三能工業公司」並展開設廠作業，將整合集團各項資源，於印尼市場就近生產產品，以服務東南亞國家，提升國際市場占有率，並分散國際銷售市場，以供應東南亞新興市場，預計將於 2024 年第四季開始試量產，2025 年正式投產，希望印尼三能工業公司的設廠計畫，能帶動東南亞市場的整體銷售動能。