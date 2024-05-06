客戶需求旺 中探針擴充測試探針產能 下半年顯著放量
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 14:54
中探針 (6217-TW) 半導體業務報捷，除已取得既有的中國客戶訂單，由於客戶需求持續成長，也決議在中國當地擴充半導體測試探針產能，滿足客戶所需。
中探針受惠半導體景氣回溫、測試廠需求增加，首季半導體業績較去年顯著增長，去年起開始耕耘的中國 IC 設計客戶，今年也驗證通過，4 月已開始出貨，預期下半年出貨將顯著放量，現階段半導體探針稼動率高達 95%。
為滿足客戶需求持續增長，中探針也決議在中國擴產，看好隨著新客戶加入貢獻，以及新產能投產，下半年營運將再優於上半年，法人估，中探針下半年可望開始獲利。
另外，隨著美系大客戶的供應鏈移往越南等東南亞地區，中探針為因應客戶需求，也決議增資越南子公司 C.C.P.CONTACT PROBES VIETNAM COMPANY LIMITED，原先僅預計投資 780 萬美元，現在再追加 1343.8 萬美元，總投資提升至 2123.8 萬美元，等同較原預估的金額高出兩倍。
中探針越南新廠第一期預計今年底就會完工，並在明年加入量產行列，第二期視客戶需求開出新產能，粗估 2026 年、2027 年量產，屆時將帶來新一波營收貢獻。
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