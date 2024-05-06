客戶需求旺 中探針擴充測試探針產能 下半年顯著放量

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-06 14:54

中探針受惠半導體景氣回溫、測試廠需求增加，首季半導體業績較去年顯著增長，去年起開始耕耘的中國 IC 設計客戶，今年也驗證通過，4 月已開始出貨，預期下半年出貨將顯著放量，現階段半導體探針稼動率高達 95%。

為滿足客戶需求持續增長，中探針也決議在中國擴產，看好隨著新客戶加入貢獻，以及新產能投產，下半年營運將再優於上半年，法人估，中探針下半年可望開始獲利。

另外，隨著美系大客戶的供應鏈移往越南等東南亞地區，中探針為因應客戶需求，也決議增資越南子公司 C.C.P.CONTACT PROBES VIETNAM COMPANY LIMITED，原先僅預計投資 780 萬美元，現在再追加 1343.8 萬美元，總投資提升至 2123.8 萬美元，等同較原預估的金額高出兩倍。