〈宏達電股東會〉王雪紅：把握AI和元宇宙帶來的機會 保持AI領先地位

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-20 11:33

宏達電 (2498-TW) 今 (20) 日召開股東會，董事長王雪紅於致詞時指出，HTC 將持續開發更多新產品，努力在 AI 與空間運算的道路上保持領先地位，把握 AI 和元宇宙帶來的各種機會，開拓全新的市場。

王雪紅表示，HTC VIVE XR Elite 在去年的 CES 中獲得 CNET、CNN 和 Wired 等國際媒體評選為「CES 2023 最佳產品」，並榮獲 2023 年 XR 大獎「最具創新產品」。

此外，美國太空總署 (NASA) 及歐洲太空總署 (ESA) 將另一款 VR 頭盔 VIVE Focus 3 部署在國際太空站，讓太空人能在太空中，體驗與在地球上相同的沉浸情境內容，紓解執行太空任務時所承受的壓力。HTC 團隊幫他們解決在微重力環境中使用 VR 設備的挑戰，成為太空人日常運動裝置。