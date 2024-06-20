金融指數成功站上2000點 公股4金2銀超級股東會明同日閃亮登場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-20 13:51

今年台股指數屢創歷史新高，在站穩 23,000 點大關後，大盤指數今 (20) 日盤中最高到 23310 點，帶動金融股上攻，金融指數收在 2014.54 點，在睽違 34 年後、成功站在 2 千點之上，明日公股金銀股東會可望「金」光閃閃，續創新高。

明日同步召開的股東會中，各家將討論員工酬勞（紅利）與股利配發，在台股牛氣沖天加持下，6 公股金銀今年股利配發大多超乎往日水準，配發率多在 7 至 8 成右，臺企銀更達到 100%，預料可令大部分的小股東滿意。

此外，兆豐金、第一金與臺企銀 3 家在今年股東會將全面改選，財政部核定的董事提名名單已在 4 月下旬全部出爐，3 家公股金融機構的董事長、總經理等候選人均為現任，經營階層皆可望維持穩定。

兆豐金每股配息 1.5 元，股票股利 0.3 元，共計 1.8 元，創近年來新高。

華南金控，每股配發 1.3 元股利，含 1.2 元現金與 0.1 元股票，現金股利配發率 75% 以上。

第一金今年每股配發 0.85 元的股息，以及 0.3 元的股利，共計 1.15 元，

合庫金宣布配發 0.65 元的現金股利、0.35 元的股票股利，整體達到 1 元，與前一年相當。

彰銀將配發 0.55 元現金股利，加計 0.32 元的股票股利，股利共計 0.87 元。