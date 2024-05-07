宏達電Q1虧損擴大至9億元 每股虧1.08元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-07 18:22

宏達電 (2498-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，第一季虧損 9 億元，較去年第四季以及去年同期虧損擴大，每股虧損 1.08 元。

宏達電第一季營收 5.95 億元，季減 50.4%，年減 39%；毛利率 41.3%，季減 0.1 個百分點，年增 0.5 個百分點；營益率 - 202.9%，較去年第四季以及去年同期擴大。稅後虧損 9 億元，同樣較去年第四季以及去年同期虧損擴大，每股虧損 1.08 元。

HTC 今年初在 2024 CES 展針對開發者和企業打造的 VIVE XR Elite 全新追蹤配件「VIVE 全臉追蹤器」，透過 USB-C 連接阜即插即用，精準捕捉眼部和嘴唇、牙齒、舌頭等多達 38 種面部混合形狀動作，自然逼真地表達臉部情感，為 XR 虛擬世界展現更進一步的卓越互動沉浸感。

此外，宏達電也與 AT&T、Mynd Immersive 及美國消費技術協會基金會於 2024 CES 共同宣布推動「Great American Elderverse」計畫。此計畫將向美國 500 多個老年社區介紹引入 Mynd Immersive 沉浸式 VR 治療方案，並由 VIVE 產品提供協助，包含 VIVE Flow、VIVE XR Elite 和 VIVE Focus 3，透過沉浸式體驗促進改善長者心理、生理、情感和認知健康狀態，提升年長者的生活品質。

同時也在 2024 MWC 展出 5G、XR 等最新技術，包括 G REIGNS 攜手全球合作夥伴 Capgemini 和 Intel，以 Vran 專網軟體為核心，整合 AI、邊緣運算軟體和工業 5G 專網技術，共同推出嶄新的 5G 專網工業網路解決方案，提供更高效和更即時的分析洞察。