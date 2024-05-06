宏達電產品線出貨冷清 影響4月營收年月雙減

宏達電為刺激 VR 買氣，將於本月下旬推出 VIVE XR Elite 動作遊戲促銷活動，為 VR 遊戲愛好者帶來了精彩的體驗套餐，優惠內容包含限時折扣優惠，以及熱門遊戲加贈。宏達電也積極邁向永續發展，VIVE XR Elite 使用更多回收物料，產品再利用率高達 87.1%，包材 100% 可回收利用。

此外，為持續推動 XR 創新應用，宏達電也攜手韓國文化廣播公司 MBC，在最新一季《遇見你》節目中打造了突破性的虛擬實境體驗。運用 VR 技術和 VIVE Mars CamTrack 虛擬製作系統，即時影像追蹤合成技術使虛擬和現實世界完美融合。