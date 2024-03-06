宏達電營收再探底 2月雙減降至1.5億元 累計3.78億元
鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-06 18:13
宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布營收，受到淡季與農曆春節工作天數減少影響，單月合併營收再降至 1.53 億元，月減 31.7%，年減 38.95%；累計前 2 月合併營收 3.78 億元，年減 18.89%，單月、累計營收創歷史新低。
回顧營運，宏達電表示，繼去年於上海展出亞洲首場「消失的法老－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」後，再度攜手法國合作夥伴 Excurio 及上海今吾今朝文化科技，在北京鳳凰中心推出「胡夫地平線 Horizon of Khufu－金字塔沉浸式探索體驗展」。透過 VIVE 實景娛樂應用技術 (LBE)，此展覽巧妙結合埃及古文明與探索創意，使觀眾彷彿身臨胡夫金字塔，自在漫遊感受探索的奇妙。
2024 世界行動通訊大會甫落幕，宏達電董事長暨執行長王雪紅率團隊參加展會，並向全球展示 5G、XR 等最新技術，全方位深化元宇宙應用，展現台灣軟硬體競爭力。
王雪紅表示，每年 XR 技術在不同領域皆發揮至關重要的貢獻，如醫療、模擬培訓、教育等推動人類進步，公司也瞄準商用生態，於 MWC 期間推出全新 VIVE XR Elite 商業版，增加支援基於位置的實景應用套件，提供完整保固和軟體管理方案，助企業高效管理 XR 設備，輕鬆執行各類應用。
宏達電日前也公布去年財報，去年第四季稅後虧損 8.96 億元，虧損較前一季與 2022 年第四季收斂，每股虧損 1.08 元；全年毛利率持續提升、增至 41%，續創新高，不過 2023 年虧損仍達 33.96 億元，每股虧損 4.09 元，為連 5 年虧損。
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