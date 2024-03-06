宏達電營收再探底 2月雙減降至1.5億元 累計3.78億元

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-03-06 18:13

宏達電 (2498-TW) 今 (6) 日公布營收，受到淡季與農曆春節工作天數減少影響，單月合併營收再降至 1.53 億元，月減 31.7%，年減 38.95%；累計前 2 月合併營收 3.78 億元，年減 18.89%，單月、累計營收創歷史新低。

回顧營運，宏達電表示，繼去年於上海展出亞洲首場「消失的法老－胡夫金字塔沉浸式探索體驗展」後，再度攜手法國合作夥伴 Excurio 及上海今吾今朝文化科技，在北京鳳凰中心推出「胡夫地平線 Horizon of Khufu－金字塔沉浸式探索體驗展」。透過 VIVE 實景娛樂應用技術 (LBE)，此展覽巧妙結合埃及古文明與探索創意，使觀眾彷彿身臨胡夫金字塔，自在漫遊感受探索的奇妙。

2024 世界行動通訊大會甫落幕，宏達電董事長暨執行長王雪紅率團隊參加展會，並向全球展示 5G、XR 等最新技術，全方位深化元宇宙應用，展現台灣軟硬體競爭力。

王雪紅表示，每年 XR 技術在不同領域皆發揮至關重要的貢獻，如醫療、模擬培訓、教育等推動人類進步，公司也瞄準商用生態，於 MWC 期間推出全新 VIVE XR Elite 商業版，增加支援基於位置的實景應用套件，提供完整保固和軟體管理方案，助企業高效管理 XR 設備，輕鬆執行各類應用。