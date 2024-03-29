均豪半導體設備出貨躍進 短期無調節均華持股計劃

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-29 18:46

針對外界提問，由於近來均華股價強漲，是否出售股權實現資本利得，陳政興回應，會將投資者的建議列入考量，但短期不考慮出售股權、也沒有相關規劃，雙方正努力合作，要共同搭上先進封裝大擴產的商機，讓出貨量衝到最大。

均豪目前 AOI 自動光學檢測設備共切入矽晶圓、晶圓廠與先進封裝三大領域，主要提供客戶製程監控與良率改善，其中，在晶圓廠端主要滿足再生晶圓檢測需求，透過重複利用可降低客戶成本，也符合 ESG 潮流；先進封裝製程則透過乘載盤 (Carrier) 切入。

另外，隨著先進封裝對晶圓堆疊要求越來越高，也衍生研磨設備需求，均豪長期深耕研磨設備，可滿足客戶平坦化、薄化與散熱的需求，除了導入先進封裝外，也可應用在面板級封裝 (PLP)，甚至未來的玻璃載板 (TGV) 封裝，預期未來每年需求會呈現兩位數成長。