〈熱門股〉均豪、均華營收亮眼 龍年開局連飆兩根漲停板
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-02-17 12:24
均豪 (5443-TW)、均華 (6640-TW) 受惠半導體自動化、先進封裝設備出貨暢旺，兩家 1 月營收表現亮眼，分別創下同期新高與歷史新高，也激勵兩家龍年開盤就連飆兩根漲停板，漲幅達 20.83%、20.78%。
均豪 1 月營收 4.57 億元，月減 23.04%，年增 78.7%，一舉創下同期新高，超越 2017-2018 年中國面板業大擴產的水準；均華 1 月營收 3.32 億元，月增 9.12%，年增 371.41%，創下歷史新高。
均豪近年積極轉型，除了是晶圓代工龍頭的自動化搬運供應商，也透過與聯盟成員合作，取得更多先進封裝設備機台訂單，今年效益就會陸續顯現；均華深耕先進封裝設備，尤其挑揀機 (Chip Sorter) 在台市佔率居冠，也搭配客戶擴充 CoWoS 產能，出貨動能可望從去年底延續至今年。
三大法人方面，外資與自營商近兩日小幅買超均豪 3 張與 29 張，均華也獲外資青睞，加碼 17 張。
- 該如何存對股、找到好買點？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇