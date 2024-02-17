〈熱門股〉均豪、均華營收亮眼 龍年開局連飆兩根漲停板

均豪 1 月營收 4.57 億元，月減 23.04%，年增 78.7%，一舉創下同期新高，超越 2017-2018 年中國面板業大擴產的水準；均華 1 月營收 3.32 億元，月增 9.12%，年增 371.41%，創下歷史新高。

均豪近年積極轉型，除了是晶圓代工龍頭的自動化搬運供應商，也透過與聯盟成員合作，取得更多先進封裝設備機台訂單，今年效益就會陸續顯現；均華深耕先進封裝設備，尤其挑揀機 (Chip Sorter) 在台市佔率居冠，也搭配客戶擴充 CoWoS 產能，出貨動能可望從去年底延續至今年。