承業生醫高能輻照廠開幕搶攻多元商機 2025年貢獻營收

鉅亨網記者劉玟妤 苗栗 2024-06-18 16:25

承業生醫 (4164-TW) 斥資 10 億元在苗栗銅鑼打造全台首座高能量輻照滅菌廠，今 (18) 日舉辦開幕典禮。此高能輻照廠提供電子照射與光子照射服務，可用於多種領域，包括醫材、食品、半導體等，搶攻多元商機，有望在 2025 年開始接單、貢獻營收。

承業醫說明，位在苗栗銅鑼的高能量福照滅菌廠，配有雙源輻射高能加速器以及自動化輸送系統，提供電子照射 (E-beam) 與光子照射 (X-ray) 服務，輻射照射技術具備高能、高效與精準的特點。

高能輻照廠內的輸送帶系統 OCEM。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

輻射照射解決方案應用領域多元，包括食品保鮮殺菌、醫療生技滅菌、半導體晶圓應用，以及材料改質強化等。

承業醫表示，輻照滅菌技術能有效滅活產品中的微生物，應用範圍包含醫療器菜、藥品與無菌包材。另外，輻照技術也能透過加工改變材料特性，包括工業材料改質、航太工業複合材料改質。

高能輻照廠副廠長蔡維達進一步指出，輻照技術可用於照射功率半導體，如絕緣柵雙極電晶體 (IGBT)、快速恢復二極體 (FRD)、矽控整流器 (SCR) 等，經過輻射處理可以減少十分之一的開關反應時間，提高開關速度、逆向恢復時間。

總經理李明倫指出，輻照廠目前正在完成 ISO 醫材相關認證，並持續與電子、製造業客戶合作測試中，預計輻照代工服務在 2025 年開始可以接單，並貢獻營收。此外，工廠也導入自動化生產，可支援 24 小時營運，同時也可透過提升輻射能量，增加產能。