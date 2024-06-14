服務業大缺工 宏匯聯合徵才釋出400個職缺 年薪上看百萬

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-17 17:37

台灣服務業缺工情況嚴峻，隨著畢業求職、暑期打工旺季來臨，新北宏匯廣場今 (17) 日宣布與新北市政府共同合作，於 21 日舉行聯合徵才活動，邀請許多知名連鎖企業響應，包括海底撈火鍋、乾杯、一風堂、STUDIO A、FUJI 按摩椅、集雅社等 13 家知名企業、共釋出近 400 個職缺，其中，乾杯集團更開出新鮮人上看百萬的年薪。

宏匯廣場指出，今年的聯合徵才會邀集企業涵蓋零售、餐飲和娛樂等多個領域，包括海底撈火鍋、乾杯、一風堂、STUDIO A、FUJI 按摩椅、集雅社等共 13 家知名企業，合計開出近 400 個職缺，又以餐飲業的招募缺額為大宗。

而各企業為網羅人才紛紛訂出優於市場的薪資福利，以乾杯集團為例，最快 18 個月通過考核晉升店長，薪資高達 85500 元，若加上年終獎金，即挑戰百萬年薪，而計時社員起薪 195 元起，內部培訓通過者最高可達時薪 265 元，較法定時薪 183 元高出 69%。

海底撈火鍋則是保障日、晚班正式夥伴起薪 45000 元起，大夜班最高補貼 6000 元。

一風堂也推出各式優渥獎金如介紹、正職入社獎金計畫，推薦 1 名正職最高享 32000 元，一名計時員最高 16000 元，而正職入社獎金滿 6 個月獎勵金 3600 元 、滿 1 年 8000 元；各企業也不再侷限有經驗的即戰力，更將求才範圍擴展至社會新鮮人和壯世代族群。