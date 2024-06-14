外資中止連3買反手賣159億元 提前上車買鴻海13萬張坐等抬轎
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-17 19:40
台股今 (17) 日量縮震盪小跌 8 點，收在 22496 點，外資由買轉賣，瞄準金融與傳產類股進行提款，包括新光金 (2888-TW)、中工 (2515-TW)、萬海 (2615-TW) 等，張數皆在 1.4 萬張以上，其他債券 ETF 也遭調節，但仍青睞面板雙虎，合計敲進 9.3 萬張。
三大法人今計合計賣超台股 164.78 億元，外資賣超 159.39 億元，終止連三買，投信買超 33.41 億元，呈現連二買，自營商調節 38.8 億元，終止連二買；外資加碼空單 337 口，未平倉空單口數提升至 13,192 口。
外資賣超除了三檔個股外，其餘七檔皆為 ETF，涵蓋債券、高股息等 ETF，包括復華台灣科技優息 (00929-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW)、國泰 20 年美債 (00687B-TW)、中信優息投資級債 (00948B-TW)、國泰 10Y + 金融債 (00933B-TW)、大華優利高填息 30(00918-TW)、復華富時不動產 (00712-TW) 等，張數都超過 9000 張。
今天股價收在 200 元的鴻海 (2317-TW)，創下逾 16 年來的新高，「郭董目標價」達陣，外資提前上車，前 7 個交易日合計買超 13.8 萬張，今天按兵不動；投信跟著外資上車，單日買超 665 張。
此外，外資買超則青睞低基期電子股，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)，兩檔合計就突破 9.3 萬張，力積電也有 2.6 萬張，其他則為債券、高股息 ETF。
投信與自營商挑股類型也與外資一致，青睞低基期的電子股，投信看好華邦電 (2344-TW)、聯電 (2303-TW)，張數都超過 3000 張，自營商也看好友達、力積電、南亞科、群創等，張數也有 900 張以上。
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