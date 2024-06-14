外資中止連3買反手賣159億元 提前上車買鴻海13萬張坐等抬轎

台股今 (17) 日量縮震盪小跌 8 點，收在 22496 點，外資由買轉賣，瞄準金融與傳產類股進行提款，包括新光金 ( 2888-TW )、中工 ( 2515-TW )、萬海 ( 2615-TW ) 等，張數皆在 1.4 萬張以上，其他債券 ETF 也遭調節，但仍青睞面板雙虎，合計敲進 9.3 萬張。

今天股價收在 200 元的鴻海 (2317-TW)，創下逾 16 年來的新高，「郭董目標價」達陣，外資提前上車，前 7 個交易日合計買超 13.8 萬張，今天按兵不動；投信跟著外資上車，單日買超 665 張。