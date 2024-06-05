中國5月財新服務業PMI升至54 寫下去年8月以來新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-05 10:25

最新數據顯示，受供需擴張提速、尤其是需求強勁帶動，中國 5 月服務業景氣加速回升。

《財新網》周三（5 日）公布的數據顯示，5 月財新通用服務業經營活動指數（服務業 PMI）為 54，較 4 月上升 1.5 個百分點，寫下 2023 年 8 月以來新高，連續 17 個月處於榮枯線上方。

5 月財新製造業 PMI 上升 0.3 個百分點至 51.7，為 2022 年 7 月來最高。在製造業和服務業景氣雙雙改善帶動下，當月綜合 PMI 上升 1.3 個百分點至 54.1。

中國國家統計局上周五公布的數據顯示，5 月製造業 PMI 下降 0.9 個百分點至 49.5，服務業商務活動指數升 0.2 個百分點至 50.5。製造業 PMI 大幅回落至榮枯線下，拖累當月綜合 PMI 回落 0.7 個百分點至 51，為近三個月來最低。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，5 月製造業和服務業供需擴張加速，尤其是服務業需求增速強勁，製造業和服務業出口向好，市場情緒樂觀，服務業就業由降轉升，帶動綜合就業指數近九個月以來首次重回擴張區間。

不過，王喆坦言，就業壓力偏大、需求弱於供給，依然是當前經濟面臨的突出問題，原因仍是社會整體預期偏弱，這是過去較長時間內外部多種不利因素所致。