不滿核心技術費架空DMA！ 蘋果恐遭歐盟祭旗 面臨全年營收10%天價罰款

鉅亨網編譯許家華 2024-06-15 18:07

雖然為遵守歐盟前不久剛生效的《數位市場法案 (DMA)》，蘋果已經做出了一系列改變，但依舊沒能逃過歐盟指控的命運，恐面臨高達其全球年平均營收 10% 的罰款。

蘋果 (AAPL-US) 先前已開放 iPhone 用戶自第三方應用程式商店側載 app，也可使用在非 WebKit 引擎上運行的第三方瀏覽器。DMA 還允許開發者為消費者提供應用程式內 (in-app) 支付選項，繞過蘋果的應用程式內支付平台。這麼做也意味著蘋果無法收到最高可達 30% 的應用程式商店抽成 (俗稱蘋果稅)。

然而，上有政策，下有對策。因應 DMA 新規定，蘋果要求開發者為每年超過 100 萬次的第三方軟體安裝支付半歐元 (約 54 美分) 的「核心技術費」，引起外界批評蘋果「惡意守法(malicious compliance)」策略。

對於一款年安裝次數達到 1000 萬次的 app 而言，即使是透過第三方應用商店測載，且沒有產生任何收入，開發者仍需要每個月向蘋果繳納 37.5 萬歐元的「核心技術費」，一年下來高達 450 萬歐元。

一些開發者認為，由於這項新增的費用，他們實際上要繳的「蘋果稅」更多了。

不願繳納核心技術費的歐盟開發者只要繼續遵循舊規則，並將應用程式內支付定向到蘋果的應用程式內支付處理平台，就可以避免核心技術費。如此一來又回到原點，蘋果等同另立收費名目架空了 DMA。

早在今年 3 月，Spotify 和 Epic Games 等長期對 App Store 持批評態度的公司以及其他 32 家公司便發函歐盟委員會，指責蘋果公司「嘲笑 DMA 以及歐盟委員會和歐盟機構為實現這一目標所做的巨大努力」。

根據英國《金融時報》最新報導，歐盟委員會不滿蘋果公司收取的「核心技術費」，打算以蘋果行為未能遵守 DMA 而開罰。

知情人士表示，經歐盟調查確認，蘋果公司未能履行「允許 app 開發者引導用戶前往 App Store 外的優惠，同時不收取額外費用」的義務。如果蘋果被裁定違反 DMA 規定，將面臨高達其全球年平均營收 10% 的罰款。

2023 財年，蘋果營收為 3,830 億美元，這意味著它可能面臨 383 億美元的巨額罰款。屢次違反 DMA 的公司將面臨高達其全球年營收 20% 的處罰。

根據周五最新消息，歐盟委員會「未來幾周」可能正式宣布對蘋果提出指控，但當前調查結果只是初步的，因此蘋果可能仍有一些時間對 iOS 進行必要的更改，以找到令歐盟委員會滿意的作法。

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