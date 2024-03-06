IOS 17.4正式版出爐 趕上歐盟DMA生效 第三方app每百萬次安裝仍需上貢！

鉅亨網編譯許家華 2024-03-06 14:30

蘋果 (AAPL-US) 已趕在歐盟 3 月 6 日遵守《數位市場法案》的最後期限之前，釋出 iOS 和 iPadOS 17.4 正式版本更新。

除了修正諸多系統問題之外，在歐盟《數位市場法 (DMA)》的壓力下，iOS 17.4 針對歐盟內使用者開放使用第三方軟體市集和側載，讓使用者能有 App Store 以外的應用服務下載來源選擇，同時也放寬 Safari 瀏覽器限制，以及開放 NFC 功能，歐盟用戶可使用 Apple Pay 以外的第三方行動支付。然而，值得注意的是，這些改變僅適用歐盟，全球其他國家不受影響。

蘋果要求用戶的 Apple ID 必須為歐盟帳號，蘋果會檢測裝置的地理位置，若裝置短暫離開歐盟地區 (如旅行)，仍可正常使用第三方應用商店及側載，但離開歐盟地區的時間若過長，不僅會被禁用，就連之前透過該方式下載的所有應用程式都將無法更新，但蘋果並未具體說明離開歐盟的「一定期限」究竟是多長。

有關蘋果應對新歐盟規則的焦點在於核心技術費，蘋果要求開發者為每年超過 100 萬次的第三方軟體安裝支付半歐元的「核心技術費」。這項規則可能對 Widgetsmith 這類 app 帶來財務困擾，因為該類 app 雖然人氣飆升，卻無法賺到足夠的錢來支付突如其來的 5 萬美元核心技術費。

蘋果新增規則中給予開發者一次退出的機會，若其 app 接近 100 萬次下載大關，開發者可選擇退出，轉而恢復在 App Store 上架該 app，支付通常銷售額 30% 或 15% 的傭金。