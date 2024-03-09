DMA上路第二日！歐盟施壓 蘋果服軟 恢復Epic第三方app開發者帳戶

鉅亨網編譯許家華 2024-03-09 08:40

在歐洲監管機構的壓力下，蘋果 (AAPL-US) 周五 (8 日) 撤回日前決定，恢復 Epic 在歐盟第三方 app 商店的開發者帳戶，為 Epic 在歐洲的 iPhone 和 iPad 上推出自家的遊戲商店清除障礙。

本周稍早，蘋果稱《堡壘之夜》遊戲開發商 Epic「確實不值得信任」，關閉了 Epic 為創建 iOS app 商店所設立的新開發者帳戶，遭 Epic 以部落格長文抨擊。

Epic 在文中指控，蘋果此舉是為了報復 Epic 執行長 Tim Sweeney 要求蘋果遵守歐盟《數位市場法案》的言論。Sweeney 日前稱蘋果開放第三方 app 商店的作法是「更熱門的垃圾」、「惡意合規的新案例」。

歐盟產業負責人 Thierry Breton 表示，監管機構已就蘋果本周稍早阻止 Epic 回歸之舉向其發出警告。Breton 在 X 社交平台上表示：「我很滿意，在經過我們連繫後，蘋果決定撤銷封鎖 Epic 的決定，歐盟《數位市場法案》甫上路第二天就顯示出了非常具體的結果！」

蘋果聲明中：「在與 Epic 進行對話後，他們承諾遵守規則，包括我們的 DMA 政策。因此，Epic Sc​​rapland AB 獲准重新簽署開發者協議並接受蘋果開發者計畫 。」

蘋果於 2020 年 8 月取消 Epic Games 的開發者帳戶，主張 Epic Games 違反了 App Store 的支付協議，並於將其遊戲自 App Store 下架，結果引發了一場長達數年的法律戰。蘋果希望刪除 Epic 的所有開發者帳戶，但法官認為刪除其虛擬引擎帳戶將對廣大用戶不利。

爾後，Epic Games 對蘋果提起法律訴訟，適逢歐盟推出《數位市場法案 (DMA)》，禁止蘋果控制其 iOS 裝置上的 app 分佈，因此，蘋果不得不允許第三方業者在該地區建立替代的 app 商店。

然而，蘋果仍以「核心技術費」與「支付處理費」等名目要求開發商為安裝第三方軟體而付款，粉碎開發商靠 DMA 法案躲過「蘋果稅」的美夢 (即在 App Store 上架的 app 須向蘋果支付銷售額 30% 傭金)。蘋果因而遭人詬病係採取「惡意服從（malicious compliance）」策略，變相架空 DMA。

DMA 旨在透過防止大公司濫用其市場力量，並允許讓新參與者進入市場以確保歐洲數位市場的競爭程度更高，若不遵守法案規定，則將會有強制執行的制裁機制，包括高達全球營業額 10% 的罰款。

Epic 周五的勝利並未令公司高層滿意，Epic 執行長 Tim Sweeney 指出，蘋果表示在某些情況下仍有權自蘋果設備中排除第三方應用市場，且《堡壘之夜》在美國的 App Store 中仍然無法使用。

Epic 表示，將繼續努力讓 Epic Games Store 和 Fortnite 在歐洲返回 iOS ，稱周五的發展「向開發商發出了強烈的信號，即歐盟委員會將迅速採取行動，執行 DMA 並追究看門人的責任。」