本週操盤筆記：英澳瑞士利率決策、中美工業生產與零售表現及日歐PMI與通膨數據

鉅亨網新聞中心 2024-06-16 21:50

全球央行本週仍是忙碌一週，英國、澳洲與瑞士央行將陸續召開會議，市場觀察家也將密切關注一系列新公佈的經濟數據，包括歐美兩地 6 月採購經理人指數 (PMI)、歐美跟中國工業生產與零售銷售數據、日本通膨數據以及歐元集團週四(20 日) 的集會。

本週操盤筆記 (0617-0621)

1. 澳洲央行利率決議

澳洲央行一直希望今年有降息機會，但黯淡的經濟情勢跟頑固的通膨，令政策路徑變得複雜，澳洲央行週二料將連五次按兵不動，但市場也猜測可能因高通膨升息。

澳洲通膨率今年來逐步走高，4 月 CPI 年增 3.6%，持續高通膨加上經濟顯現疲弱跡象，促使澳洲央行延後降息。澳洲今年首季 GDP 僅成長 0.1%。

《路透社》調查的經濟學家多數預估，澳洲央行最快會在今年最後一季降息，但也有專家認為，明年 5 月才會鬆綁貨幣政策。

2. 英國央行利率決議​​​​​​​

瑞士央行週四公佈利率決議數小時後，英國央行也將緊接著發佈最新貨幣政策決定，由於英國下月初即將舉行國會大選，這也代表該央行不會做出任何影響市場或選舉的重大決定。

儘管英國 4 月 CPI 大幅下滑至 2.3%，週三公佈的 5 月 CPI 仍將被決策官員用來確認潛在的物價壓力走向，尤其是服務業通膨是否仍處於高點。

由於薪資成長仍維持在 6% 的年增率，加上服務業通膨未從高點大幅回落，市場估英國央行年底前不會降息

3. 美國工業生產與零售數據​​​​​​​

聯準會上週暗示今年只會降息一次，主席鮑爾也保留 9 月降息可能性，週二公佈的工業生產與零售數據，可望一窺美國本季經濟成長跟通膨表現。

不過，如果零售銷售數據顯示 5 月消費者支出加速，恐破壞當前市場認為年內將會降息的樂觀情緒。

4. 中日歐重要經濟數據​​​​​​​

中國週一將公佈工業生產與零售銷售等重要經濟數據，本月初財新公佈的 PMI 數據顯示，中國商業活動以一年來最快速度擴張，製造業和服務業狀況表現良好。

歐元區 5 月 CPI 終值亦將於週二發布，攸關 6 月景氣的採購經理人指數 (PMI) 初值在週五公佈，這些都是歐洲央行是否將進一步降息的重要依據。