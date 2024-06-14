本週操盤筆記：英澳瑞士利率決策、中美工業生產與零售表現及日歐PMI與通膨數據
鉅亨網新聞中心 2024-06-16 21:50
全球央行本週仍是忙碌一週，英國、澳洲與瑞士央行將陸續召開會議，市場觀察家也將密切關注一系列新公佈的經濟數據，包括歐美兩地 6 月採購經理人指數 (PMI)、歐美跟中國工業生產與零售銷售數據、日本通膨數據以及歐元集團週四(20 日) 的集會。
本週操盤筆記 (0617-0621)
1. 澳洲央行利率決議
澳洲央行一直希望今年有降息機會，但黯淡的經濟情勢跟頑固的通膨，令政策路徑變得複雜，澳洲央行週二料將連五次按兵不動，但市場也猜測可能因高通膨升息。
澳洲通膨率今年來逐步走高，4 月 CPI 年增 3.6%，持續高通膨加上經濟顯現疲弱跡象，促使澳洲央行延後降息。澳洲今年首季 GDP 僅成長 0.1%。
《路透社》調查的經濟學家多數預估，澳洲央行最快會在今年最後一季降息，但也有專家認為，明年 5 月才會鬆綁貨幣政策。
2. 英國央行利率決議
瑞士央行週四公佈利率決議數小時後，英國央行也將緊接著發佈最新貨幣政策決定，由於英國下月初即將舉行國會大選，這也代表該央行不會做出任何影響市場或選舉的重大決定。
儘管英國 4 月 CPI 大幅下滑至 2.3%，週三公佈的 5 月 CPI 仍將被決策官員用來確認潛在的物價壓力走向，尤其是服務業通膨是否仍處於高點。
由於薪資成長仍維持在 6% 的年增率，加上服務業通膨未從高點大幅回落，市場估英國央行年底前不會降息
3. 美國工業生產與零售數據
聯準會上週暗示今年只會降息一次，主席鮑爾也保留 9 月降息可能性，週二公佈的工業生產與零售數據，可望一窺美國本季經濟成長跟通膨表現。
不過，如果零售銷售數據顯示 5 月消費者支出加速，恐破壞當前市場認為年內將會降息的樂觀情緒。
4. 中日歐重要經濟數據
中國週一將公佈工業生產與零售銷售等重要經濟數據，本月初財新公佈的 PMI 數據顯示，中國商業活動以一年來最快速度擴張，製造業和服務業狀況表現良好。
歐元區 5 月 CPI 終值亦將於週二發布，攸關 6 月景氣的採購經理人指數 (PMI) 初值在週五公佈，這些都是歐洲央行是否將進一步降息的重要依據。
日本 5 月 CPI 也在週五公佈，市場正觀察這一數據是否讓日本央行在日元持續疲軟背景下做出進一步升息的決定。日元疲軟是 5 月進口價格走漲的主要原因。
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