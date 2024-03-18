歐盟執委會舉辦聽證會 蘋果：公司恪遵DMA法案

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-18 20:00

歐盟《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 上路後，儘管蘋果已採取多項措施應對，但仍遭外界批評在開放其封閉的生態系方面做得不夠多，蘋果周一 (18 日) 反駁表示，公司有遵守這項具里程碑意義的立法。

在歐盟執委會為期一天的聽證會上，蘋果告訴應用程式開方商、商業用戶和競爭對手，它已重新設計了自己的系統，以符合 DMA 的要求。

蘋果律師 Kyle Andeer 在聽證會上說：「我們的指導首先是確保我們遵守法律。其次，我們的做法符合我們的價值觀以及我們與用戶共同開發的語言。我們認為我們已經做到了這一點。」

最近幾周，蘋果宣布一系列改變，從允許應用程式開發人員直接向消費者發布 iPhone 應用程序，而不是透過蘋果的應用程式商店，到允許開發人員向應用程式商店以外的歐盟用戶發布應用程式。

Andeer 還說：「我們是從用戶的角度觀察，這並不是說我們不關注開發人員的影響，但我認為首先從我們的角度來看，我們將非常仔細追蹤所有這些不同的變化對我們 15 、16 年來透過 iPhone 為客戶提供的用戶體驗有何影響？」

DMA 列出蘋果、Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 Google、亞馬遜 (AMZN-US)、TikTok(抖音) 母公司字節跳動、Meta Platforms(META-US) 和微軟 (MSFT-US) 在 3 月 7 日必須遵守的義務和禁令清單。