「假鈦」入侵！FAA調查波音、空巴飛機零件用料 波音挫近2%

鉅亨網編譯許家華 2024-06-15 12:25

《紐約時報》報導，一些波音和空中巴士飛機某些零件採用「假鈦」製成，其材料證明文件也屬偽造，引發飛安隱憂。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 和波音機身供應商和空中巴士機翼供應商 Spirit AeroSystems 周五 (14 日) 表示，目前已在調查該問題的範圍和長短期影響，目前還不清楚有多少架飛機的零件是用這種有問題的材料製造的。

《紐約時報》報導，一家零件供應商發現鈦合金上因腐蝕而出現微小孔洞，該問題才得以曝光。

FAA 聲明提及，根據波音向 FAA 報告的「關於透過分銷商採購材料的自願披露訊息」，該分銷商可能偽造或提供了不正確的記錄。「波音發布一份公告，告知供應商如何識別和預防這類問題。」

為確保飛安，飛機上每個部件都需要經過驗證來源，因此潛在偽造的零件進入供應鏈的情況非常罕見，需要迅速對其進行處理，因為未經認證的零件在壓力下是否會同樣耐用尚未可知，因而有安全隱憂。

波音聲稱，這個問題涉及更廣泛的行業，在飛機交付之前，他們會從飛機上拆卸全部假鈦零件，並補充說，這對安全沒有影響，現役飛機也可以繼續安全飛行。

鈦是航空供應鏈中的一個重要組成部分，因其輕質、耐高溫、耐腐蝕和高強度的特性，在航空航天領域中被廣泛使用，經常被用來製造飛機的起落架、葉片和渦輪盤。

空中巴士和波音機翼供應商 Spirit AeroSystems 表示，假鈦以「偽造」文件進入供應鏈，所有相關零件已從其供應鏈中移除。 公司「已經完成了 1000 多次測試，以確認受影響材料的機械和冶金性能，以確保持續的適航性。」

空中巴士發表聲明稱「已經意識到了這一情況，並對來自同一供應來源的零部件進行了多次測試，它們表明 (飛機) 適航性仍然完好無損，飛機的安全和質量是我們最重要的優先事項，正在與我們的供應商密切合作。」