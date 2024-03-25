歐盟打擊市場壟斷 蘋果、Google、Meta成DMA首批調查目標

鉅亨網編譯段智恆 2024-03-25 19:55

歐盟反壟斷機構周一 (25 日) 表示，蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 和臉書母公司 Meta Platforms(META-US) 將因涉嫌違反《數位市場法》(Digital Markets Act, DMA) 而受到調查，這些三公司可能面臨巨額罰款。

歐盟執委會質疑這些提供搜尋引擎、社群網路和聊天應用程式服務的「守門人」實施的措施未能有效遵守，因此將調查 Alphabet 在 Google Play、Google 以及蘋果在 App Store 的自主選擇權，還有用戶是否難以選擇 Safari 以外的其他瀏覽器替代品和 Meta 的「付費或被追蹤」(pay or consent model)。

根據 DMA 法規，倘若調查證明有違規行為，這些公司最高將被處以全球營業額 10% 的罰款。主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲 (Margrethe Vestager) 說：「我懷疑這三家公司提出的解決方案完全不符合 DMA。此次調查涉及嚴重案件。」

此外，當局還警告將針對蘋果代替 Apple Store 的新收費結構，以及亞馬遜 (AMZN-US) 在其市場上排名的做法做進一步審查。

對此，蘋果發言人表示公司有信心遵守 DMA、Google 的競爭主管 Oliver Bethell 表示公司已經對其在歐洲的服務做出了重大改變，並將在未來幾個月繼續為公司的做法辯護。而 Meta 的發言人則表示，公司設計其產品是為了遵守包括 DMA 在內的重疊監管義務。

歐盟執委會的目標是在一年內完成調查，這是 DMA 規定的時限。執委會表示，已命令這些公司保留某些文件，以便它們在當前和未來的調查中獲取相關資訊。

在歐盟展開調查之際，應用程式開發者和商業用戶對這些公司在合規方面存在的缺陷的批評不斷升級。

電腦和通訊產業協會 (Computer & Communications Industry Association)─成員包括蘋果、Google 和 Meta─歐洲辦事處的負責人 Daniel Friedlaender 表示，在 DMA 生效後這麼快就開始調查，這表明歐盟委員會可能操之過急。