〈熱門股〉華城變壓器外銷訂單暢旺 周漲逾2成再登900元大關
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-15 09:06
重電廠華城 (1519-TW) 指出，目前觀察變壓器訂單暢旺，接單速率沒有趨緩，對於變壓器展望正向，法人也預估，將帶動華城毛利、獲利成長，激勵華城本周漲逾 2 成，再度站回 900 元大關。
華城本周漲幅 23.99%，股價由周二 (11 日)792 元，一路往上攻，周五 (14 日) 亮燈漲停鎖住 920 元，股價再度站回 900 大關，也站上所有均線。觀察三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計買超華城 3978 張。
華城周四 (13) 日召開股東會時指出，累計今年 1 至 5 月，外銷產品比重約占 45 至 50%，且持續成長當中，明年占比有望突破 5 成。
總經理許逸德提到，為因應變壓器強勁需求，華城持續擴充產能。華城目前有中壢廠、觀音二廠，以及台中廠，公告再斥資 8.8 億元興建觀音三廠，預估明年第一季完工、第二季開始投產。許逸德表示，觀音三廠完工投產後，未來四個廠各司其職，整體產值可望突破百億。
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