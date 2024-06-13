〈熱門股〉華城變壓器外銷訂單暢旺 周漲逾2成再登900元大關

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-15 09:06

重電廠華城 (1519-TW) 指出，目前觀察變壓器訂單暢旺，接單速率沒有趨緩，對於變壓器展望正向，法人也預估，將帶動華城毛利、獲利成長，激勵華城本周漲逾 2 成，再度站回 900 元大關。

華城本周漲幅 23.99%，股價由周二 (11 日)792 元，一路往上攻，周五 (14 日) 亮燈漲停鎖住 920 元，股價再度站回 900 大關，也站上所有均線。觀察三大法人本周籌碼動向，本周三大法人合計買超華城 3978 張。

華城周四 (13) 日召開股東會時指出，累計今年 1 至 5 月，外銷產品比重約占 45 至 50%，且持續成長當中，明年占比有望突破 5 成。