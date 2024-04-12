〈焦點股〉華城關養成準千金股 出關後電力滿格強攻漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-12 12:45

重電廠華城 (1519-TW) 持續受惠政策利多，加上最新營收表現亮眼，激勵華城股價表現，本周一 (8 日)「出關」後，股價天天創高，今 (12) 日更是強攻漲停鎖住 946 元，股價不僅再度刷新紀錄，直逼千元大關。

華城繼昨 (11) 日突破 900 元大關後，今天早盤以 896 元開高走高，不僅再度突破 900 元，盤中更亮燈漲停鎖住 946 元，股價再度創下新高，持續挑戰千元大關，成交量則超過 5000 張。

今天華城非一支獨秀，重電族群價量齊揚。士電 (1503-TW) 午盤後也亮燈漲停鎖住 334 元，成交量超過 2 萬張；亞力 (1514-TW) 也強攻漲停鎖住 168 元，成交更爆量超過 10 萬張。大同 (2371-TW)、東元 (1504-TW) 以及中興電 (1513-TW) 也都漲逾半根停板。

華城指出，除了受惠台電強韌電網以及綠電需求外，今年以來營收成長動能主要來自外銷訂單。美國政府持續推動基礎建設，帶動變壓器需求強勁，華城提到，3 月營收即來自變壓器挹注。另外，華城目前在手訂單滿載，能見度已看到 2025 年，2026 年的訂單也持續接洽中，長期營運動能可期。