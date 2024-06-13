健和興5月本業獲利月增2成 前5月每股稅前盈餘約2.15元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-14 20:31
端子、連接器廠健和興 (3003-TW) 今 (14) 日公告 5 月自結損益，雖然本業獲利月增 2 成，但在業外影響下，稅前盈餘 6030.5 萬元，月減 20.6%、年減 4.3%；累計前 5 月稅前盈餘 3.33 億元，年減 2%，每股稅前盈餘約 2.15 元。
健和興 5 月營收 3.82 億元，月增 1.3%、持平去年同期，營業利益 5980.5 萬元，月增 21.1%、年減 9.4%、稅前盈餘 6030.5 萬元，以股本 15.56 億元估算，每股稅前盈餘約 0.39 元。
累計健和興前 5 月營收 17.86 億元，年減 0.4%、營業利益 2.38 億元，年減 26.9%，營益率 13.3%，年減 4.8 個百分點、稅前盈餘 3.33 億元，以股本 15.56 億元估算，每股稅前盈餘 2.15 元。
健和興表示，隨著下半年 DC 快充充電槍放量，營運優於上半年，全年將較去年成長，公司也積極布局液冷充電槍，推出美、歐規新品搶市。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇