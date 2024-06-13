健和興5月本業獲利月增2成 前5月每股稅前盈餘約2.15元

端子、連接器廠健和興 (3003-TW) 今 (14) 日公告 5 月自結損益，雖然本業獲利月增 2 成，但在業外影響下，稅前盈餘 6030.5 萬元，月減 20.6%、年減 4.3%；累計前 5 月稅前盈餘 3.33 億元，年減 2%，每股稅前盈餘約 2.15 元。