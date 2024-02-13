〈龍年產業景氣前瞻〉美國電網2025年Q1起加速建置 華城、士電營運看旺

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-13 09:50

市場預期，美國電網建設將在 2025 年第一季起加速，並在 2022 年至 2032 年間投資 4640 億美元在能源相關的基礎建設，帶動變壓器需求成長。國內重電廠華城 (1519-TW) 與士電 (1503-TW) 有望成為受惠業者，變壓器接單暢旺，後續營運可期。

美國能源部於去年 10 月宣布，輸電系統促進計畫預計於 2025 年第一季、2026 年下半年開始建置，以滿足 2030 年所需的輸電系統容量。因此法人認為，美國電網建設將在 2025 年第一季開始加速。

此外，在消減通膨法案的推動之下，美國本土在 2035 年前需要新增區域內輸電線路，以及跨區域輸電容量。因此法人估計，美國在輸電系統建設上，需投入 1.3 兆至 1.6 兆美元，其中變壓器在 2024 年至 2035 年間，年複合成長率將達到 6%。

美國市場需求帶動變壓器增溫，不過目前國際大廠變壓器產能短缺，交貨期拉長至 2 年以上，美國政府向外尋求下單，推升台廠變壓器成長，因此在變壓器長期耕耘的華城，以及聚焦電力客戶的士電成主要受惠業者。法人也認為，美國電網基礎建設相關支出，將成為台灣變壓器業者重要的成長動能。