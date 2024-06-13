HTC推最新智慧手機 可同時支援VR、AR、AI

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-14 17:53

HTC 宏達電 (2498-TW) 發表最新一代 U 系列「HTC U24 pro」，在 HTC U23 pro 的基礎上優化功能，並延續 U23 pro 受歡迎的特色。HTC 說明，U24 pro 為全球首款同時支援 VR、AR 與 AI 的智慧手機，有信心超越 U23 pro 的成績。

HTC 去年推 U23 系列，透過價格與實用功能，重新回到前十大榜單中。今年雖然只推出 U24 pro，但延續 U23 pro 受歡迎的特色，透過 AI 技術強化拍照等核心功能，並提供消費者全新的 XR 體驗。

HTC 表示，此次首度在手機上導入 AI 動作捕捉技術，將使用者的舞姿轉化為虛擬分身動作。在社交娛樂和內容創作盛行的時代，透過手機就能提供消費者和影音創作者最易上手的動作捕捉功能。

在 AI 浪潮下，HTC 持續搶攻 AI 與 XR 商機，HTC 也透露未來的產品策略，HTC 不僅把手機視為日常生活需要的通訊設備，同時也把手機視為 AI、VR、AR 與 MR 生態系統的一部分，手機讓使用者可以自由穿梭在虛實世界之間。