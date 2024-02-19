宏達電擴大VR內容 再次攜手Excurio推出金字塔沉浸式體驗

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-19 12:18

宏達電 (2498-TW) 擴大 VR 內容，宣布攜手法國 VR/AR 內容品牌 Excurio 以及上海今吾今朝文化科技在北京鳳凰中心共同推出「胡夫地平線 Horizon of Khufu - 金字塔沉浸式探索體驗展」，也是繼去年於上海展出亞洲首場體驗展後再次合作。

宏達電表示，此體驗展是全球首個在埃及胡夫金字塔內部和周圍環境進行掃描勘測和建模還原的新型態文化體驗之旅，透過 VIVE 大場域多人實景追蹤解決方案 LBSS(Location-Based Software Suite) 與 VIVE Focus 3 一體機的技術，呈現豐富的擬真體驗。

胡夫金字塔是埃及現存規模最大的金字塔，又稱吉薩大金字塔，是古埃及第四王朝的法老胡夫的金字塔，也是世界上最大、最高的埃及式金字塔。在北京展出前，胡夫地平線於 2022 年 6 月在法國巴黎進行全球首展，後續於法國里昂開幕一年多來上座率高達 90%。

宏達電進一步說，在胡夫地平線北京站，觀眾將近距離了解金字塔的內部構造和歷史脈絡，探索此前從未向公眾開放的區域，穿越到 4500 年前，揭開古埃及文明神秘的面紗，還可登上大金字塔頂端俯瞰吉薩高原全景，又能夠回到第四王朝時期在尼羅河上乘坐太陽船航行，領略無限美景。

HTC 全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，融合科技與人文，極致釋放人類夢想一直是 HTC 的願景。很高興看到能透過 VIVE 的技術和產品，讓胡夫地平線完美展現出古文明的魅力，觀眾也能夠主導探索之旅，以及深切感受其中迷人之處，也期待透過更多這樣的計畫，推動元宇宙時代的文旅產業到達新的高度。

此體驗展與傳統 VR 體驗不同，沉浸式探索體驗採用 HTC VIVE 的實景娛樂技術，透過 45 分鐘體驗過程中，觀眾不但可以在展廳中自由漫步，多角度觀察與體驗，而且可以看到場內其他觀眾的虛擬形象並與同組進入的同伴實時通話，打破傳統 VR 觀看的孤獨感，穿越時空身臨其境。