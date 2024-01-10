〈CES 2024〉宏達電擴大XR虛擬世界產品線 推出VIVE全臉追蹤器

宏達電 (2498-TW) 今 (10) 日在 CES 2024 中宣布，推出全新追蹤配件 VIVE 全臉追蹤器(VIVE Full Facial Tracker)，此新一代追蹤器專為 VIVE XR Elite 量身打造，提供眼部和面部精準追蹤功能，為 XR 虛擬世界有進一步的互動沉浸感，新品即日起開始販售。

宏達電說明，VIVE 全臉追蹤器是一款即插即用的配件模組，可精準追蹤面部及嘴形的變化，將真實的表情及嘴形帶入 VR 中，以每秒 60 Hz 的追蹤速率捕捉嘴唇、牙齒、舌頭、臉頰、鼻子和下巴等多達 38 個面部混合形狀動作，讓用戶在 VR 中自然逼真地表達臉部情感。

此外，VIVE 全臉追蹤器配備紅外線照明器的雙眼攝像頭能捕捉注視源和方向，以及瞳孔大小、瞳孔位置和睜眼幅度，以每秒 120 Hz 的速度追蹤眼球運動，可精準偵測眼球真實的移動。

HTC VIVE 全球產品總監葉申表示，VIVE 全臉追蹤器的推出對於實現更自然、真實的虛擬互動非常有益，同時也有助於動畫師、研究人員、培訓場景、醫療保健等眾多應用開發。

葉申進一步指出，使用旗下 VIVE Wave 平台建構，同時還支持 OpenXR，因此開發相關應用非常容易。基於此點，任何為 VIVE Focus 3 的眼睛和面部追蹤而建立的體驗內容都將與新的 VIVE 全臉追蹤器兼容。