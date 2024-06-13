〈新光金股東會〉小股東嘆抱股20年比王寶釧還苦 董座致歉：獲利已改善

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-14 15:02

新光金 (2888-TW) 今 (14) 日舉行股東常會，會中有小股東抱怨，台股已漲破 2 萬點，但新光金股價仍回不去 10 元票面價，自己抱了 20 年，比王寶釧苦守寒窯還要苦，對此，新光金董事長陳淮舟鞠躬致歉，並為自家股價抱屈，強調新光金近月以來獲利顯著成長，會持續努力經營，為股東創造更高價值，力拚明年恢復特別股股利發放。

陳淮舟致詞指出，新團隊去年 9 月接手經營以來，兢兢業業不敢鬆懈，每天都在思考如何脫擺及突破過去困境，創造價值回饋股東，經過 1 年 5 天的努力，公司持續顯著成長，今年前 5 月累計自結稅後純益達 102.09 億元，每股稅後純益 (EPS) 0.66 元，相較去年同期虧損 94 億元，整體獲利顯著成長。

小股東發言時表示，新光金現在股價不到 10 元，形容自己就像「王寶釧苦守寒窯 18 年」，在 37、38 元買進，現在剩下 8、9 元，在水池中快淹死了，還是堅信新經營團隊，依然抱著股票不賣。

對此，陳淮舟回應，謝謝股東們的支持，但也要跟大家說聲對不起，他很心痛及同情股東們，但從新光金近期的表現來看，他認為很有希望，股東的話他們會放在心裡，會更努力把公司經營好，股價至少要高於票面 10 元，這是今後要努力的地方。

不過，陳淮舟提及，新光金目前最大衝擊是子公司新光人壽 2026 年將接軌 IFRS 17 及 ICS 新制，必須不斷辦理增資，強化資本結構，以符合主管機關規定。

新光金總經理陳恩光表示，由於去年台美利差擴大，新光人壽在避險成本上承受很大的壓力，此外，去年 11 月新台幣大幅升值，產生很大的匯兌損失，導致新壽去年呈現虧損，儘管銀行、證券創造佳績，但無法彌補虧損，不過，今年前 5 月已轉虧為盈，合併總資產超過 5 兆元。

陳淮舟表示，今年金融市場仍充滿不確定性，地緣政治還沒有解決，所幸經濟慢慢復甦，經濟逐漸穩定，經營團隊會盡最大努力挺過難關，穩健經營，強化獲利能力，為股東創造更高價值。