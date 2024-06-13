攸泰科技旗下睿剛電訊8成邊緣產品導入AI 強化急難救助解決方案

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-14 20:12

攸泰科技 (6928-TW) 旗下自有品牌睿剛電訊 RuggON 表示，已有 8 成以上的邊緣 (Edge) 產品導入 AI，包含無人機、車載電腦、強固型平板等，優化公共安全與急難救助解決方案。

睿剛電訊主要佈局邊緣運算領域，包含工控、製造、物流、精準農業、政府方案等，其中，政府方案鎖定公共安全與急難救助需求，並整合 AI、衛星通訊，提供更安全、更具彈性和即時回應的解決方案。

睿剛電訊說明，相關解決方案如惡劣環境資料蒐集運算與分析、急難即時監控、救助車隊管理、機隊管理等智慧應用，以實現即時處理數據並協助人員做出相應決策，未來將持續 AI 整體解決方案導入所有產品。

睿剛電訊今 (14) 日也宣布，參加 2024 歐洲國際防務和安全展」(Eurosatory)」，將展示涵蓋無人機精準部署系統、Edge AI、整合衛星通訊等創新技術的急難救助解決方案。

根據 Fortune Business Insights 預估顯示，全球公共安全市場相關解決方案與服務需求規模將從 2024 年的 5834.7 億美元提升到 2032 年的 1.19 兆美元，年複合增長率 (CAGR) 為 9.4%。