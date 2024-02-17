宏達電VR登上太空 VIVE Focus 3部署國際太空站

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-17 16:56

宏達電 (2498-TW) 持續擴大 VR 應用領域，將旗下虛擬實境頭顯裝置 VIVE Focus 3 部署於國際太空站 (ISS)，除了協助太空人解決心理健康問題，也成為太空人重要的日常運動裝置，藉此達到身心健康平衡。

宏達電補充，來自歐洲太空總署、現擔任國際太空站 (ISS) 指揮官的安德里亞斯 · 莫根森 (Andreas Mogensen) 在執行六個月的美國國家航空暨太空總署 (NASA)Crew-7 太空任務期間，透過由丹麥航空公司製造的 FERGO 健身腳踏車和 VIVE Focus 3 進行 VR 運動體驗。

VIVE Focus 3 透過藍牙傳輸將訊息發送至 FERGO 腳踏車上，當安德里亞斯騎在上坡或不同表面的道路上時，FERGO 會即時提供相對應的阻力，踩腳踏車時風景隨之變化，也會營造出視覺和物理相符合的獨特體驗。

英國太空總署傑瑞米 · 柯蒂斯 (Jeremy Curtis) 等專家指出，太空人在太空中度過五個月後，若未持續運動可能會失去 40% 肌肉及 12% 骨量，此肌肉流失量相當於一個 20 歲的人在三個月內變成 60 歲。因此太空人回到地球後，可能需要花上長達 12 個月的時間來進行身體全面康復。