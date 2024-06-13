〈廣達股東會〉林百里：AI PC初步還是由微軟主導 最具競爭力

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-06-14 13:38

廣達 (2382-TW) 今 (14) 日召開股東會，會後董事長林百里接受媒體訪問，談到 AI PC 趨勢，林百里認為，由於微軟 (MSFT-US) 在 AI 應用軟體上做得最好，因此初期還是會由微軟主導，便其他業者也有機會，但微軟最具競爭力。

林百里提到，微軟有 Windows、office365，應用軟體上又有 Copilot，未來可能又會出新招，整體而言在 AI 上的布局做得最好，雖然其他人也有機會，但微軟還是最具競爭力。

副董事長梁次震也指出，AI PC 市占率的確會逐漸提升，不過不會那麼快成熟，廣達持續審慎觀察當中。雖然廣達有做出來，但客戶還沒有真正出貨，包括高通 (QCOM-US) 在 6 月 18 日推出首款 AI PC，7 月、8 月 AMD(AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 也將陸續推出 AI PC。

梁次震進一步提到，目前雲端中的資料仍不夠多、不夠廣，不容易進行推論，現在持續提高 AI 伺服器規模，增加認知範疇。前期將以商用為主，消費性部分則因目前軟體應用不夠成熟，待資料愈來愈豐富後，才有機會成長。