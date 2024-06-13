search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
台股

〈廣達股東會〉林百里：AI PC初步還是由微軟主導 最具競爭力

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2024-06-14 13:38

cover image of news article
左至右分別為廣達財務長楊俊烈、董事長林百里、副董事長梁次震。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

廣達 (2382-TW) 今 (14) 日召開股東會，會後董事長林百里接受媒體訪問，談到 AI PC 趨勢，林百里認為，由於微軟 (MSFT-US) 在 AI 應用軟體上做得最好，因此初期還是會由微軟主導，便其他業者也有機會，但微軟最具競爭力。 

林百里提到，微軟有 Windows、office365，應用軟體上又有 Copilot，未來可能又會出新招，整體而言在 AI 上的布局做得最好，雖然其他人也有機會，但微軟還是最具競爭力。 

副董事長梁次震也指出，AI PC 市占率的確會逐漸提升，不過不會那麼快成熟，廣達持續審慎觀察當中。雖然廣達有做出來，但客戶還沒有真正出貨，包括高通 (QCOM-US) 在 6 月 18 日推出首款 AI PC，7 月、8 月 AMD(AMD-US) 與英特爾 (INTC-US) 也將陸續推出 AI PC。 

梁次震進一步提到，目前雲端中的資料仍不夠多、不夠廣，不容易進行推論，現在持續提高 AI 伺服器規模，增加認知範疇。前期將以商用為主，消費性部分則因目前軟體應用不夠成熟，待資料愈來愈豐富後，才有機會成長。 

因此梁次震預期，今年 AI PC 成長趨勢仍有不確定性，但明年可望有較高的成長率，若價格上可以再往下調，使用率便有機會會大幅增加 

文章標籤

廣達AI PC林百里微軟Copilot

相關行情
台股首頁我要存股

廣達290.52.29%
微軟441.580.12%
高通217.811.12%
超微半導體159.9-0.21%
英特爾30.46-0.98%

相關權證

加權指數法興 槓桿28.43
加權指數法興 槓桿10.46

鉅亨贏指標
了解更多

#指標剛突破

偏強
廣達

80.77%

勝率

#波段上揚股

偏強
廣達

80.77%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
廣達

80.77%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
廣達

80.77%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
廣達

80.77%

勝率




Empty