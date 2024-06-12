中國吉利汽車對歐盟關稅決定表示失望 誓採必要措施維權

鉅亨網編譯段智恆 2024-06-13 20:27

中國汽車製造商吉利周四 (13 日) 對歐盟決定提高對中國製造的電動車的關稅表示「非常失望」，並誓言「採取一切必要措施」維護其合法權利。

吉利汽車在聲明中表示：「我們呼籲歐盟執委會仔細考慮其決定，傾聽各方的關切，共同努力找到一個促進公平競爭的解決方案，同時為長期永續發展創造一個建設性的環境。」

據了解，上汽去年在歐洲賣出 24.29 萬輛汽車，位居中國車企第一。上海汽車集團是中國最大的汽車製造商，還是中國國有企業，如今首當其衝將被加徵最高額關稅，恐嚴重衝擊其在歐洲的銷量。

歐盟昨 (12 日) 宣布將向中國大陸電動車加徵關稅，最高達 38.1%，措施可能會在 7 月實施。歐方的決定勢將引起北京強烈反彈，中國大陸外交部發言人林劍同日強調，這起反補貼調查是典型的保護主義。