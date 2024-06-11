〈房產〉全台土地交易突破450億元 企業前進六都購地自建成新動能
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 15:35
全台住宅市場交易熱，建商購地推案信心度增強，統計 2024 年 1-5 月上市櫃法人土地市場交易金額已突破 450 億元，較去年同期倍增，建商前進六都積極搶地，又以新北市交易最旺，商仲業者指出，除建商購地推案外，企業購地自建也成為今年土地市場另一股交易動能。
據信義全球資產公司統計，今年 1-5 月上市櫃法人於全台共砸下 455 億元購置土地及地上權，較去年同期漲幅達 121%。信義全球資產公司總經理林三智分析，去年土地市場瀰漫觀望氣氛，全年交易量僅 569 億元，對比今年 1-5 月土地交易已達 2023 全年近 80% 交易量，顯見建商購地信心度持續回升，又以亞昕 (5213-TW) 出手最為積極，今年已投入共 42 億元於新北、台中購地。
觀察土地交易活動分布，最熱區由新北市拿下，今年以來累計交易達 102 億元，包括亞昕、愛山林 (2548-TW)、國泰 (2501-TW)、炎洲 (4306-TW) 等建商，於林口、新莊、泰山等都有獵地足跡，林三智說，住宅市場買氣噴發，建商購地信心轉強，但台北市可開發大面積基地已不多，鄰近的新北市自然成為建商下手目標。
交易量居第二名縣市為台北市，累計交易規模為 85 億元；第三名為台中市，累計交易規模為 74 億元。林三智分析，指標建商鎖定重點重劃區積極覓地，華固建設 (2548-TW) 就重金插旗台北、台中重劃區土地，以 18 億元布局北士科園區 745 坪土地，再加碼 11 億元買進台中 14 期重劃區千坪土地。
此外，隨著 AI、半導體等科技產業急速成長，企業購地自建企業總部、產業園區需求增加，成為另一股土地市場交易動能，包括緯創資通 (3231-TW) 及緯穎科技 (6669-TW) 近期就以共 20.84 億元權利金取得潭美段五小段 4,406 坪土地地上權。
觀察今年建商購地可歸納出交易趨勢，林三智指出，由於市區土地稀缺，資金實力雄厚的開發商，會持續進場評估精華地段具改建增值潛力的商業大樓、透天店面；同時，看好辦公市場成長，建商積極尋覓可開發辦公大樓的商業土地；其三，看好 AI 半導體指標企業進駐帶動區域人口紅利、推升購屋需求，建商逐科技園區、產業聚落布局土地成顯學。
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