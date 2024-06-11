〈房產〉全台土地交易突破450億元 企業前進六都購地自建成新動能

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-12 15:35

全台住宅市場交易熱，建商購地推案信心度增強，統計 2024 年 1-5 月上市櫃法人土地市場交易金額已突破 450 億元，較去年同期倍增，建商前進六都積極搶地，又以新北市交易最旺，商仲業者指出，除建商購地推案外，企業購地自建也成為今年土地市場另一股交易動能。

據信義全球資產公司統計，今年 1-5 月上市櫃法人於全台共砸下 455 億元購置土地及地上權，較去年同期漲幅達 121%。信義全球資產公司總經理林三智分析，去年土地市場瀰漫觀望氣氛，全年交易量僅 569 億元，對比今年 1-5 月土地交易已達 2023 全年近 80% 交易量，顯見建商購地信心度持續回升，又以亞昕 (5213-TW) 出手最為積極，今年已投入共 42 億元於新北、台中購地。

交易量居第二名縣市為台北市，累計交易規模為 85 億元；第三名為台中市，累計交易規模為 74 億元。林三智分析，指標建商鎖定重點重劃區積極覓地，華固建設 (2548-TW) 就重金插旗台北、台中重劃區土地，以 18 億元布局北士科園區 745 坪土地，再加碼 11 億元買進台中 14 期重劃區千坪土地。

此外，隨著 AI、半導體等科技產業急速成長，企業購地自建企業總部、產業園區需求增加，成為另一股土地市場交易動能，包括緯創資通 (3231-TW) 及緯穎科技 (6669-TW) 近期就以共 20.84 億元權利金取得潭美段五小段 4,406 坪土地地上權。