冠德松山民權東公辦都更案上樑 預計2025年第二季完工

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 16:38

台北市松山民權東公辦都更案由台北市住宅及都市更新中心擔任實施者，並由冠德建設 (2520-TW) 獲選為出資者，2022 年開工興建等歷程，今 (13) 日) 舉行上樑典禮，由台北市長蔣萬安、冠德董事長馬志綱出席，松山民權東公辦都更案預計在 2025 年第 二季完工。

將在 2025 年第二季完工的松山民權東公辦都更案，共有 A、B 兩個基地，分別是地上 15 層、地下 4 層的商辦大樓，以及地上 10 層、地下 1 層的住宅大樓。蔣萬安表示，有松山機場、捷運文湖線的交通優勢，可以預期未來在完工之後，可以帶來全新的城市風貌，成為在地的重要新地標，此外也可以讓市民朋友能夠有更安心的居住環境，帶動地方整體的發展。

松山民權東公辦都更案中設置了「材料圖書館」(Material Library)，蔣萬安強調，這個創新的規劃落實了建築師的靈感，未來空間和展覽場域也能提供創業初期的新創團隊使用。蔣萬安也感謝冠德建設願意出資 1 億元，來協助修復中正區「前海軍將官官舍歷史建物」，未來將與周邊的齊東詩社、李國鼎及孫運璿故居等歷史空間串聯，成為實驗教育共學園區，兼顧了都市創新與文化資產的保存。

馬志綱表示，冠德一直期許成為城市再生的推手，用心打造住宅、商辦等複合式多項產品開發，同時也積極參與政府主辦的公辦都更案，一起與城市共同成長。