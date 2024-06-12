〈央行理監事會〉政策利率不變 意外調升存準率1碼、祭打房措施
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 16:50
中央銀行今 (13) 日召開第二季理監事會議，並未再度升息，而是維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，符合市場多數預期，但調整選擇性信用管制、調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點。
對於主要用來判斷利率政策的通膨因素，央行最新預估，今年 CPI 年增率為 2.12%，核心 CPI 則為 2%；央行同時也上修今年我國經濟成長率 (GDP) 至 3.77%，高於 3 月預測值 3.22%。
美國聯準會 (Fed) 甫於昨日公布最新利率決策，將聯邦基金利率目標範圍維持在 5.25-5.50%，點狀圖暗示今年僅降息 1 碼，態度變得更鷹派；聯準會主席鮑爾表示，本次 FOMC 會議中，沒有官員考慮升息作為基本假設前景，但即使通膨已從最高位回落，也沒有信心降息。
聯準會盼望有更多證據顯示通膨正在回落至 2% 目標，將仔細評估即將到來的數據，變化的前景。
央行同時公布修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，調降自然人特定地區第 2 戶購屋貸款最高成數上限，由原本的 7 成降為 6 成，自今年 6 月 14 日起實施。
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