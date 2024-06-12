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鉅亨速報

盤後速報 - 泰詠(6266)下週(6月20日)除權息1.96元，預估參考價32.58元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

泰詠(6266-TW)下週(6月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.47元，股票股利0.49元，合計股利1.96元。

以今日(6月13日)收盤價35.65元計算，預估參考價為32.58元，權息值合計為3.07元，股息殖利率4.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

泰詠(6266-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品、通信器材之設計及生產製造(含加工設計及製造)。電子元件、半成品及成品之進出口業務。電子產品之設計及生產製造技術諮詢。近5日股價下跌0.56%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 35.65 1.47 4.12% 0.49
2023/06/20 44.75 1.2 2.68% 1.2
2022/06/20 25.1 0.69 2.75% 0.69
2021/08/16 21.75 1.035 4.76% 0.345
2020/06/12 21.3 1.58 7.42% 0.0

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