盤後速報 - 泰詠(6266)下週(6月20日)除權息1.96元，預估參考價32.58元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
泰詠(6266-TW)下週(6月20日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利1.47元，股票股利0.49元，合計股利1.96元。
以今日(6月13日)收盤價35.65元計算，預估參考價為32.58元，權息值合計為3.07元，股息殖利率4.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
泰詠(6266-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子產品、通信器材之設計及生產製造(含加工設計及製造)。電子元件、半成品及成品之進出口業務。電子產品之設計及生產製造技術諮詢。近5日股價下跌0.56%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|35.65
|1.47
|4.12%
|0.49
|2023/06/20
|44.75
|1.2
|2.68%
|1.2
|2022/06/20
|25.1
|0.69
|2.75%
|0.69
|2021/08/16
|21.75
|1.035
|4.76%
|0.345
|2020/06/12
|21.3
|1.58
|7.42%
|0.0
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