盤後速報 - 立康(6242)下週(6月20日)除息2.5元，預估參考價48.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
立康(6242-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。
以今日(6月13日)收盤價50.80元計算，預估參考價為48.3元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
立康(6242-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為以觀光工廠模式銷售各式藥品、保健食品、美容商品。提供健康諮詢、產品宅配與售後服務。近5日股價下跌0.98%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|50.80
|2.5
|4.92%
|0.0
|2023/06/30
|79.3
|2.0
|2.52%
|1.5
|2022/07/04
|49.3
|1.5
|3.04%
|0.5
|2021/09/02
|44.65
|2.8
|6.27%
|0.0
|2020/06/30
|39.65
|2.0
|5.04%
|0.0
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