search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 立康(6242)下週(6月20日)除息2.5元，預估參考價48.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

立康(6242-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.5元。

以今日(6月13日)收盤價50.80元計算，預估參考價為48.3元，息值合計為2.5元，股息殖利率4.92%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

立康(6242-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為以觀光工廠模式銷售各式藥品、保健食品、美容商品。提供健康諮詢、產品宅配與售後服務。近5日股價下跌0.98%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 50.80 2.5 4.92% 0.0
2023/06/30 79.3 2.0 2.52% 1.5
2022/07/04 49.3 1.5 3.04% 0.5
2021/09/02 44.65 2.8 6.27% 0.0
2020/06/30 39.65 2.0 5.04% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情
台股首頁我要存股

集中市場加權指數22312.041.19%
立康50.80.20%

相關權證

加權指數法興 槓桿25.53
加權指數法興 槓桿18.94




Empty