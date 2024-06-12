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鉅亨速報

盤後速報 - 迅德(6292)下週(6月20日)除息4.2元，預估參考價76.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

迅德(6292-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。

以今日(6月13日)收盤價80.30元計算，預估參考價為76.1元，息值合計為4.2元，股息殖利率5.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

迅德(6292-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為工業電源, 通信設備, 電動車充電系統, LED燈具,。Inverter ,醫療設備,事務機器等應用之 電感器, 變壓器專業製造。近5日股價上漲1.39%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 80.30 4.2 5.23% 0.0
2023/07/12 45.5 3.0 6.59% 0.0
2022/07/12 46.5 3.6 7.74% 0.0
2021/07/19 42.0 2.7 6.43% 0.0
2020/07/28 37.2 3.5225 9.47% 0.0

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