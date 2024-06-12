盤後速報 - 迅德(6292)下週(6月20日)除息4.2元，預估參考價76.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
迅德(6292-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.2元。
以今日(6月13日)收盤價80.30元計算，預估參考價為76.1元，息值合計為4.2元，股息殖利率5.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
迅德(6292-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為工業電源, 通信設備, 電動車充電系統, LED燈具,。Inverter ,醫療設備,事務機器等應用之 電感器, 變壓器專業製造。近5日股價上漲1.39%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|80.30
|4.2
|5.23%
|0.0
|2023/07/12
|45.5
|3.0
|6.59%
|0.0
|2022/07/12
|46.5
|3.6
|7.74%
|0.0
|2021/07/19
|42.0
|2.7
|6.43%
|0.0
|2020/07/28
|37.2
|3.5225
|9.47%
|0.0
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