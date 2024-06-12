〈興富發展望〉手中握40筆建案4485億元完工量 65%在台中及高雄

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 13:21

上市建商興富發 (2542-TW) 今 (13) 日召開股東會，董事長曹淵博指出，今年國內經濟表現有目共睹，興富發瞄準剛性需求，以住宅、商辦雙引擎推案，住宅著重學區推案，商辦則因應商業風潮，開始布局微型商辦。同時，公司手中可供推案的案量高達 40 筆，金額並達到 4485 億元。

興富發發言人副總廖昭雄指出，高達 4485 億元所指的是未來 4-5 年完工案量，而 2025 年起入帳金額將會逐年提高。4485 億完工案量之中，在台中、高雄約占 65%；台南約占 5%；其餘則是雙北及桃園。

今天下午將召開的台灣央行理監事會議，可能提出遏制房市過熱的新措施，廖昭雄則指出，相信應該對新青安貸會有進一步的措施，不過，房市降溫並非壞事，中國大陸房地產市場急速降溫是很可怕的事情，台灣房市在亞洲區表現而言是很好的。