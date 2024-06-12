〈興富發展望〉2025年全台南北三座飯店進入同步營運

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-13 12:59

上市建商興富發 (2542-TW) 今 (13) 日召開股東會，會中承認 2023 年財報、通過每股配息 0.5 元、配股票 1 元，合計 1.5 元。針對今年底完工的原「金山凱悅飯店」與凱悅集團解除合作，興富發指出，內部想要再升級品牌，相關細節還在規劃，但確定金山案在 2024 年年底全部完工，2025 年春節前加入營運。

同時，興富發在 2025 年年底還有高雄與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」(Hyatt Regency Kaohsiung) 及國際各大品牌酒店開發案加入營運，加上現有台南營運的「樂雅軒」酒店，合計興富發 2025 年全台南北三座飯店進入同步營運。

興富發集團在 2016 年開始和凱悅洽談「新北金山凱悅渡假酒店」合作案。然而，為順應國內旅遊市場需求變化，致力提升酒店整體規劃和設備，升級品牌定位及服務規格，目前正與全球高端酒店連鎖品牌洽談中，興富發發言人副總經理廖昭雄指出，興富發在新北金山的飯店完工營運後，將打造婚宴會館及溫泉旅館的休閒措施。

興富發集團在新北市金山開發渡假酒店，在 2020 年 5 月底動工，目標將金山打造成第二個礁溪，成為溫泉度假勝地，在地理位置方面，金山凱悅度假酒店位在新北市金山區環金路上，距離知名的金山老街只要 5 分鐘車程，周邊景點包含香火鼎盛的金山財神廟、中角灣衝浪基地、著名的朱銘美術館、野柳地質公園，約 15-20 分鐘可到達。

同時，興富發在高雄與凱悅合作的「高雄凱悅酒店」及國際各大品牌酒店開發案，預計明年底前完工，將打造酒店與住宅的複合開發案。